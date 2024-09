VIDEO Piinlik: Kosovo peaminister lahendas klassi ees tehte, mille vastus osutus valeks

Sotsiaalmeedia kasutajad nägid hiljem videost, et tahvlil olnud tehte vastus oleks pidanud olema x=0, mitte aga x=5, nagu Kurti oli enesekindlalt kirjutanud.

«Tänan teid sooja vastuvõtu eest teie uues koolihoones. Teie tänane rõõm pani mind koolipinkide järele igatsema,» kirjutas Kurti kolmapäeva õhtul Facebooki postituses. «Aga ma pean ütlema, et nüüd on mul hea meel, et ma ei olnud õpilane, sest ma ei oleks positiivset hinnet saanud,» tõdes poliitik.