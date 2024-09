Lahkumiskõnelustele vaatamata plaanib Eesti Iraaki suurt kontingenti

Kokku taotleb kaitseministeerium Riigikogult mandaati tuleval aastal 128 kaitseväelase välismissioonidele saatmiseks. Iraagi osa sellest on valdav – 110.

«Meie jaoks on oluline ka keerulisel ajal liitlassuhetesse panustada,» põhjendas Iraagis suure kontingendiga jätkamist Roland Murof, kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja.

Eesti panus

«Ka teiste operatsioonide osas jätkame panustamist samas mahus, see tähendab, et samuti on plaanis staabiohvitseridega jätkata väiksemat osalust NATO, ELi ja ÜRO missioonidel. NATO valmidusüksustesse oleme järgmisel aastal valmis panustama kuni 76 kaitseväelasega ja Ühendkuningriigi juhitavasse JEFi raamistikku kuni 24 kaitseväelasega,» lisas Murof.