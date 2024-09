INTERVJUU USA senaator: Putin peab mõistma, et sõda ei ole Venemaa jaoks hästi toimiv strateegia

Eelmisel nädalal Eestit külastanud Kelly visiidi eesmärk oli tunnetada siinset julgeolekuolukorda. Ta leiab, et NATO on meile kriitiliselt vajalik, kuid Donald Trumpi presidendiks saamine nõrgestaks seda liitu.

Olete USA Arizona osariigi senaator ja kuulute senati relvajõudude komiteesse. Mis on teie eesmärk Eestit külastades?

Minu isiklik eesmärk on [Eesti ja USA] suhet paremini mõista. Samuti saada teada, milline on praegune olukord, eriti julgeolekuolukord, et saaksin oma tööd paremini teha. Nii et kui ma lähen tagasi [Washington] D.C.-sse, on meil individuaalselt ja võib-olla isegi kollektiivselt mõned sõnumid, mida saame oma valitsusele teatud küsimustes edasi anda ja mis mõjutavad Baltikumi ja Soomet.