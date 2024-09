AK AfD tõusu taga on Saksamaa Z-põlvkonna valijad

Mõistlik on uurida tegureid, mis viisid sellise kibeda tavapärase poliitika vastasuseni, ja küsida, mida peavooluparteid saaksid sellega ette võtta. Tänu Infratest Dimapi üksikasjalikule lävepakuküsitlusele on olemas palju teavet selle kohta, kuidas ja miks inimesed hääletasid. See näitab poliitilise tsentri jaoks äärmiselt masendavat olukorda. Peavooluparteid on sattunud tiibhaarangusse kahe teineteist täiendava establishment‘i-vastase liikumise vahele.