OHTLIK SÕLTUVUS Euroopa süstib oma veenidesse jätkuvalt Vene gaasi

Briti meedia andmetel on Ukraina ja Venemaa kokku leppinud, et gaasi transiit Sudža kaudu jätkub. Puudub aga kindlus, kas see jätkub ka järgmisel aastal. Ukraina ja Venemaa ning ELi gaasitransiidi kokkulepe pärineb 2019. aastast. Too leping peaks lõppema selle aasta lõpus.