Ukrainlastele roppusi näkku karjunud mees pisteti Lätis vangikongi

Kohtudokumentides seisab, et ta ründas 2022. aastal Mālpilsis purjuspäi kolme ukrainlast, kahte meest ja ühte naist, üritades neid rusikatega peksta ja karjudes samal ajal roppusi.

Muuhulgas räuskas Romals LETA andmetel: «Putinil on õigus ukrainlasi tappa! Me peaksime ukrainlased tuumarelvaga hävitama!»

Üks kannatanutest, 22-aastane Maksim, tunnistas kohtus, et viibib Lätis agressioonisõja teisest päevast alates. Ta elas varem Lvivi lähedal ja tuli vahetult enne mastaapsete lahingute puhkemist külla oma Lätis elavale tädile. Ukraina sõjaväekohustusest on Maksim vabastatud tervislikel põhjustel.

Naissoost kannatanu ütles, et andestaks ründajale, kui too vabandab. Samad sõnad lausus naine intsidendi ajal. Politseisse pöördus ta pärast seda, kui Romals keeldus end süüdi tunnistamast.

«Ukrainlas surevad inimesed, aga Romals toetab seda. Mul oli seda väga valus kuulda, sest mu õde läks rindele vabatahtlikult. Mu vend on rindel ja kodumaa eest võitleb ka mu õepoeg,» ütles naine LETAle.

Oma suud Romals kohtus aga väga lahti ei teinud. Politseile selgitas ta varem, et pole ukrainlasi sõimanud ja ka seda, et ta ei mäleta purjuspäi tehtud asju.

Prokurör taotles Romalsile isegi kahe aastast ja kuue kuu pikkust vangistust. Alles seda kuuldes palus mees halastust, kinnitades kuidas kahetseb tehtut ja öeldes, et pole lihtsalt ikkagi nii karmi karistust ära teeninud.

Romals kaitses ennast lõpuks argumendiga, et ta on rahu poolt maailmas. Prokurör viitas Läti ajakirjanikule, et kui süüalune oleks uurimise ajal pattu kahetsenud ja koostööd teinud, siis ei oleks ta nii ranget karistust saanud.