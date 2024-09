Soome valmistub osalema NATO tuumaõppustel

Ametlikult on põhjanaabri panus õppustesse küll Soome meedia andmetel veel kinnitamata ja nii see võib jääda ka viimase hetkeni.

Soome geograafiline asukoht muudab ta tundlikuks rinde-eesliini riigiks, mistõttu on Hornetite osalemine tuumaõppustel loogiline, vahendas Helsingin Sanomat Soome välispoliitika instituudi vanemteadur Matti Pesu. Kõige mustema stsenaariumi korral on põhjanaaber tuumarelvade transiidipiirkond.

«Rinderiigina on meie huvi näha, kuidas see [tuumarelvade] pool NATOs töötab,» ütles Pesu.

Lennundusalast infot vahendava veebileht Key.Aero andmetel lekitasid anonüümsed NATO allikad, lisades ka Soome tuumaõppusel osalevate riikide nimekirja. Pole tavaks, et kaitseministeerium julgeolekuvaldkonnas toimuvat avalikult kommenteeriks või kinnitaks, viitas Helsingin Sanomat.

Õppustel keskendutakse tuumaheidutusele ja eesmärgiks on kokku mängida NATO liitlasriikide teabekanalites ja viisides vajalike sõjaliste operatsioonide elluviimisel. Tuumarelva kasutamise õppustega alustas NATO alles 2021. aastal, teadis Soome meedia.

Varasemate NATO tuumaheidutusele keskendunud õppustel on taevas nähtud lendamas USA, Briti, Hollandi ja Türgi õhujõudude piloote ning varustust.

Soome ei seadnud NATOga liitumisel oma tegutsemisele mitte mingisuguseid piiranguid, tuletas Pesu meelde. «Loomulikult võib asi olla ka selles, et NATO-l on Soomele mingid ootused ja me tahame nendele vastata,» sõnas Pesu.