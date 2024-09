KURITEOD RINDEL Vene väed tapavad järjest rohkem alistuvaid Ukraina sõdureid

Pokrovski linna lähistel rindelõigul filmitud kaadritel on näha, kuidas Vene väed hukkavad pärast vaenlase kaevikuteni jõudmist kolm Ukraina sõdurit, vahendas CNN. Kaadritelt on näha, kuidas kolm sõdurid põlvitavad tolmusel teel, käed alistumise märgiks pea ümber. Ukraina kaitseallikate sõnul otsustavad Vene sõjaväelased aga järjest sagedamini vaenlaste vangi võtmise asemel allaandmist väljendanud sõdurid maha lasta.

Allikad esitasid CNNile nimekirja 15st registreeritud juhtumist alates mullu novembrist, kus on videokaadrite või lindistuste abil tõestatud, et Vene väed tapsid alla andnud Ukraina sõdureid.

Ukraina peaprokurör Andri Kostin ütles väljaandele, et tema meeskonna töölauale on alates täiemahulise invasioonisõja algusest jõudnud 28 taolist juhtumit, kokku on neis surnud 62 Ukraina sõjaväelast. Neid käsitletakse sõjakuritegudena, mille toimepanemine on Kremli teadlik poliitika.

«Kui sõjavangid alistuvad, kui nad näitavad, et nad alistuvad, kui neil pole käes relvi, on nende hukkamine sõjakuritegu,» märkis Kostin. Tema sõnul on taolisi kuritegusid toime pannud Ukraina eri piirkondades mitmed Vene üksused. «[See annab] võimaluse väita, et sellist tegevust võib pidada inimsusevastasteks kuritegudeks. Seda juhib Kreml. See on olnud käsk konkreetsetelt komandöridelt,» tõdes ta.

Väljaandele kaadreid jaganud anonüümse Ukraina ametniku sõnul teatakse veel mitmest sarnasest juhtumist rindel, neid pole ega lähemalt uuritud ega avalikustatud.

ÜRO kohtuväliste, lühiajaliste või meelevaldsete hukkamiste eriraportöör dr Morris Tidball-Binz külastas maikuus Kiievi kutsel Ukrainat, et uurida osaliselt teateid lahingutegevuses toimunud kohtuvälistest tapmistest.

Anonüümne ÜRO uurimisega seotud allikas ütles CNNile, et nad uurivad mõnda Ukraina sõdurite hukkamisega seotud juhtumit. «Neid on palju. Muster on olemas,» märkis allikas, vihjates tunnustele, mis viitavad, et sõdurite tapmiseks anti käsk neile mitte halastada.

«Mõrvad on eraldiseisvad sõjakuriteod,» ütles allikas, «ja kokku võivad neist saada inimsusevastased kuriteod.»