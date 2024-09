Briti lehed: kuna Eesti vanglad on tühjad, võivad Briti vangid anda riigi rahandusele tõuke

Briti meedia teatel võiks nende vangide siiatoomine anda Eestile vajaliku rahasüsti ja aidata tugevdada riigi rahandust. «Eesti vanglad on tänu madalale kuritegevuse määrale jäänud pooleldi tühjaks, mis on tekitanud lootust, et Briti kurjategijad võiksid anda riigi rahandusele hädavajaliku 30 miljoni euro (25 miljoni naela) suuruse tõuke,» kirjutab The Telegraph Eesti lootustest.