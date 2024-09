Näiteks Soome rahvusringhäälingu YLE teatel panevad põhjanaabrid lootusi sellele, et nende kandidaat Henna Virkkunen (52) on naine. Kuigi von der Leyen lubas juulis europarlamendi ees, et tema eesmärk on sooliselt võrdne komisjon, sai ta 27 liikmesriigist 10 nais- ja 18 meeskandidaati.