Zelenskõi: Ukraina taastamise tingimuseks on kuulumine ELi ja NATOsse

«Ukraina peab olema osa Euroopa Liidust, Euroopa perest, samuti alliansist, julgeolekuliidust, NATO alliansist. Mida see meile annab? See on Venemaa agressiooni tagasituleku võimatus,» ütles ta vastuseks küsimusele, milline peaks olema sõjajärgne Ukraina.