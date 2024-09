Valge Maja sarjas Tucker Carlsoni intervjuud holokausti eitajaga

Saates väitis Cooper, et juutide massitapmine oli kavatsemata tagajärg ning et toonane Briti peaminister Churchill oli «Teise maailmasõja peamine pahategija», kandes «põhilist vastutust selle eest, et sõda kujunes selliseks nagu see oli, muutudes millekski muuks kui invasiooniks Poolasse».