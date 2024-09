KRATITUD RAHA Lätis otsustati mitmed külakoolid enne sulgemist ära remontida

Ülejäänud Alūksne piirkonnas tühjalt seisvates koolides keskenduti energiatõhususe parandamise projektidele. Remonti tehti paar aastat enne koolide kinnipanekut. Pool suletud koolide renoveerimisse pandud summast (ehk ligi 400 000) tuli omavalitsuse eelarverealt ja ülejäänud raha laenati kliima- ja energeetikaministeeriumi arvelt.

Suurelt remonditi näiteks Mālupe algkooli, Jaunanna muusika- ja kunstikooli ning Ilzene algkoolis. Mālupe algkoolis pakutakse praegu majutusteenust, aga Jaunanna ja Ilzene koolihooned on tühjad.

Ilzene algkooli direktor Inese Žigure kinnitas LSMile, et kooli sulgemine ei tulnud üllatusena ja selle põhjuseks sai vallaelanike väike arv. «Ma ei tea täpset arvu, aga umbes 250 [elanikku vallas]. (..) Viimastel aastatel oli väga vähe õpilasi. 2018. aastal oli meil 25 õpilast. Nii et see ei olnud igatahes üllatus,» ütles Žigure.

Kuigi Ilzene algkooli õpilaste arv aina vähenes, otsustasid Alūksne vallavolikogu liikmed investeerida 200 000 eurot hoone energiatõhususe parandamisse. Kolm aastat pärast seda kool suleti. Kooli kõrval on jalgpalliväljak. Kuigi maja on suletud, siis selle ümbrus on hooldatud, kirjeldas LSM.

«Kool on ju tegelikult kogukonna süda ja kui kooli pole, siis kogu ühiskondlik ja kultuurielu tasapisi kahaneb. Ja piirkond, see kõlab üsna karmilt, aga see sureb välja. Sest meil on nii vaikne, rahulik elu siin. Kui olid lapsed, oli olukord hoopis teistsugune kui praegu. Seda ei saa võrrelda,» rääkis Žigure.

1,45 miljoni eest on suletud koole renoveeritud Alūksne, Rēzekne, Salduse ja Limbaži piirkondades. Näiteks Ida-Lätis asuva Rēzekne omavalitsuse juht on Monvīds Švars, kes on ametis juba viimased 15 aastat. Tema on otsustanud nii investeeringud kui koolide sulgemise.

«Ma ei pea seda halvaks juhtimiseks,» sõnas Švars LSMile, viidates haridusasutuste optimeerimise kavale ja laste puudusele, mis ei võimaldanud piisavalt suuri klasse komplekteerida, et õppetööd jätkata. Remondiraha vaatab võim pikemas perspektiivis, sest hooneid saab kasutada ka muuks otstarbeks.

Energiatõhususe parandamise projektid

Energiatõhususse suunatud raha puhul vaatavad kõigi pilgud ka ministeeriumi poole, kes jättis tegemata raha kasutuse järelevalve. Kliimarahastu kasutuselevõtu eelduseks oli, et kool töötab vähemalt viis aastat pärast remondi lõpetamist.