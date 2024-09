VANGLAKRIIS Britid lasevad kongidest välja üle tuhande perevägivallas süüdimõistetud kurjategija

The Timesi andmetel saab vabadusse näiteks mees, kes murdis oma elukaaslase lõualuu ja ütles kohtus, et nautis seda.

«Koduvägivalla ohvritele tähendab see unetut ööd», vahendas The Times perevägivallaga tegeleva voliniku Nicole Jacobsi sõnu. Ohvrid maksavad vanglakriisi eest. Tegemist on inimestega, kes on eriti haavatavas seisus, sest risk, et vägivallatsejad võtavad nendega taas ühendust, on väga suur,» selgitas Jacobs.