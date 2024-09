Läti rahvusringhääling vahendab pressikonverentsi, kus NBSi ülem kindralleitnant Leonīds Kalniņš rääkis, et Lätti kukkunud droon ei olnud suunatud konkreetselt Lätile, vaid Ukrainale.

Kalniņš ütles, et droon kukkus alla Rēzekne piirkonnas. «Venemaa kasutab Ukraina vastu laialdaselt Iraani disainitud Shahed-tüüpi droone. Nüüdseks on kõik õnnetuspaigas leiduvad füüsilised tõendid kogutud ja drooni komponentide põhjalik analüüs on käimas.»

NBSi õhujõudude ülem kolonel Viesturs Masulis sõnas, et droon oli varustatud lõhkekehaga, mis pärast drooni allakukkumist maapinnal hävis. Ta lisas, et pärast olukorra analüüsimist jõuti järeldusele, et droon ei olnud konkreetselt Lätile suunatud.

Kaitseminister Andris Sprūds kinnitas samas, et drooni sihtmärgiks võib pidada Ukrainat. Minister rõhutas korduvalt, et debatt selle üle, kas droon sihib Lätit pahatahtlikult või mitte, on teisejärguline, esmaseks teemaks on see, et agressorriigi droon rikkus Läti õhuruumi.

Masulis ütles, et nüüd on vaja uurida, miks droon oli eksinud ja vabalt Läti poole triivinud.

Kalniņš kinnitas, et tegemist oli lõhkeainega drooniga, mis ei plahvatanud ja mille NBSi üksus seejärel maapinnal kahjutuks tegi. NBSi uurimine selgitab veel, kas droon maandus ise või kukkus alla.

«Drooni hävitamise otsuse tegemiseks tuleb olla täiesti kindel, et tegemist pole tsiviilobjektiga, näiteks deltaplaaniga või väikelennukiga, mis on unustanud oma tuvastusseadmed sisse lülitada. Pärast kõigi tegurite kaalumist tegutses NBS vastavalt tehtud otsusele,» ütles Kalniņš.

Samuti kinnitas ta, et NBS ei tulista piiril paremale ja vasakule, et mistahes kahtlaseid objekte alla tulistada, kuna varem on olnud juhtumeid, kus Valgevene droonid on kogemata Läti territooriumile lennanud.

Küsimusele, kas sellised juhtumid võivad korduda, vastas Kalniņš vastuküsimusega, kas Ukraina sõda on läbi. «Kuni sõda jätkub, pole mingit garantiid, et midagi sellist enam ei kordu.»