Kannik: Poola ja Rumeenia lasevad kaude Venemaal Ukrainat rünnata

«Kaldun arvama, et Lätis ei olnud Venemaa poolt piiride proovimine,» sõnas Kannik. RKK juht selgitas, et Valgevenesse ja seejärel Lätti lendas too droon seepärast, et algselt sihtmärgiks olnud Ukraina sõjaväel õnnestus venelaste lennumasin oma territooriumilt minema tõrjuda.