SÕPRUS LÄBI Venemaa sulges Abhaasia rahakraani

Meenutame, et 26. augustil 2008 – pärast Venemaa nn augustisõda Gruusia vastu – tunnustas Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat tollane Venemaa president Dmitri Medvedev. Mingit laialdast tunnustust kahele Gruusia osale, mille Venemaa on okupeerinud, ei ole järgnenud, seda on teinud üksikud veidrad riigid nagu Nicaragua.

Paar päeva pärast seda kui Putini õnnitlus jäi Suhhumisse ja Tshinvalisse saatmata, jõudis ajakirjandusse informatsioon, et Venemaa valitsus külmutab alates 1. septembrist Abhaasia sotsiaal-majandusliku programmi rahastamise, kui see ei täida Moskva ees oma kohustusi. Nn «kohustused» ja nende täitmata jätmisest tulenevad sanktsioonid on Venemaa isehakanud Abhaasiale juba ammu peale surunud, nüüd aga on hakatud neid rakendama.