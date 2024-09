Läti välisministeerium ootab Moskvalt vastust drooniprotestile

«Vene saatkonna esindajale näidati eile tõendeid ja visuaalmaterjali ning eeldatakse, et see info edastatakse Moskvale,» ütles minister.

Kommentaariks saatkonna esindaja avaldusele, et Venemaal ei ole drooniga mingit pistmist, ütles Braže, et avalikkuses võivad nad rääkida, mida tahavad. Ministeerium ootab Moskva reaktsiooni ja edasisi samme. «Läti on informeerinud juhtumist oma partnereid ja kavandab oma samme,» lisas ta.