Putini armee ridadest leitud leedukalt võetakse kodakondsus ära

Migratsiooniamet kinnitas täna Leedu rahvusringhäälingule LRT, et esitas valitsusele otsuse võtta kodakondsus Kęstutis Kvietkuselt. Leedu seadused ei luba teenida võõrriikide sõjavägede ridades ilma selleks eraldi valitsuselt loa saamist.

Leedu migratsiooniamet jälgib pidevalt erinevaid raporteid ja kanaleid, et tuvastada tõendeid leedukatest, kes on millegipärast ühinenud Vene armeejõududega, viitas LRT.

«Meil on kindlad tõendid, mis kinnitavad, et leedu kodanikust Kvietkus on ilma loata liitunud Vene relvajõududega ja ühinenud nende agressioonisõjaga Ukraina vastu,» sõnas Leedu migratsiooniameti juht Evelina Gudzinskaitė LRT Raadiole.