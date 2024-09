Pärast ärevat aastat, mil ka kuningas Charles III oma võitluse vähiga paljastas, peaks too südamlik teadaanne pakkuma oodatud pingeleevendust tervele Ühendkuningriigi kuninglikule perekonnale. «Ma ei suuda sõnadesse panna, milline kergendus see tegelikult on, et olen lõpuks ometi oma keemiaravi lõpetanud,» sõnas Catherine sotsiaalmeediakanalites X ja Instagram postitatud videos.