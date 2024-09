KOMMENTAAR Moskva imperialistlikud instrumendid

Venemaa siseimpeeriumist ei taha keegi selles võtmes rääkida. Hiljuti pidas isegi Venemaa opositsiooniliidriks peetav Julija Navalnaja vajalikuks ähvardava tooniga kõnetada neid, kes peavad õigeks Vene impeeriumi taastükeldumist. «Me leiame need inimesed üles,» ütles ta. Et see olevat ühise tausta ja kultuurikoodiga inimestele justkui vastuvõetamatu. Hea, et Eestil õnnestus sellest taustast ja koodist väljapool olla, muidu ähvardataks meidki.