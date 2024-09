Nimelt kritiseeris Donald Trump Joe Bidenit, öeldes, et too ei olnud presidendina üldse kohal. Harris aga oponeeris sellele kohe, meenutades Trumpile, et ta ei kandideeri enam kauaaegse vaenlase Bideni vastu, keda vabariiklane tema kõrvaleastumisest hoolimata ikka veel peamiselt kritiseerib.