SISEPOLIITIKA Trump keeldus taas tunnistamast 2020. aasta valimiskaotust

Trump väitis kaalukas teledebatis, et oli sarkastiline, kui näis hiljuti kaotust tunnistavat, lisades: «Vaadake, tõendeid on nii palju. ... Ma sain pea 75 miljonit häält, mis on rohkem hääli, kui ükski ametisolev president on eales saanud. Mulle öeldi, et kui ma saan 63 (miljonit), mis oli see, mis ma sain 2016. aastal, ei saa mind valimistel lüüa.»