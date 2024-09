Taylor Swift avaldas toetust Kamala Harrisele

«Hääletan @kamalaharrise poolt, sest ta võitleb nende õiguste ja aadete eest, mis minu veendumust mööda vajavad sõdalast, et neid edu saadaks. Ma arvan, et ta on kindlakäeline ja andekas juht ja usun, et suudame selles riigis palju rohkem korda saata, kui meid juhib rahulikkus, mitte kaos.»