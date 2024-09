Kreml lubas kohast vastust, kui USA laseb Ukrainal rünnata rakettidega

Peskov lisas, et Venemaa pealetung Ukrainale on iseenesest vastus Lääne toetusele Kiievile.

Biden teatas teisipäeval, et tema administratsioon tegeleb just «praegu» küsimusega piirangute kaotamisest Ukrainale kaugmaarelvade kasutamiseks sõjas Venemaaga, vahendas portaal Unian.

Uudisteagentuur Reuters märkis, et Ühendriikidele pole meeltmööda tarnida relvi, mis suudavad tabada sihtmärke sügaval Venemaal, või anda luba nende kasutamiseks, kartuses, et see toob kaasa konflikti eskaleerumise.