Läti keelab töövestlusel vene keele kohta pärimise

Nimelt leidub seal praegu jätkuvalt hulgaliselt töökohti, kus vene keele oskus on kohustuslik. Seaduseparandused algatanud Rahvuslaste Liidu hinnangul peaks aga selgelt välja ütlema, et töötajatel on alati õigus vastata läti keeles, isegi, kui nende poole pöördutakse vene või inglise keeles.