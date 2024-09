Endine FBI asejuht: Trumpi tegevus tekitab küsimusi Vene seoste kohta

McCabe kõneles taskuhäälingus «One Decision», mille üks saatejuhtidest on endine Briti luureteenistuse MI6 direktor Richard Dearlove. Kui McCabe'ilt küsiti, kas ta peab võimalikuks, et Trump on Venemaa käsilane, vastas endine FBI asejuht: «Arvan küll.»

«Ma ei tea, kas ma kirjeldaksin teda aktiivse, värvatud ja teadliku käsilasena viisil, kuidas inimesed luureametites tavaliselt sellest mõistest aru saavad. Aga ma arvan, et Donald Trump on andnud meile mitmeid põhjuseid seada kahtluse alla tema lähenemine Vene probleemile Ühendriikides, ja ma arvan, et tema lähenemine suhtlusele Vladimir Putiniga, olgu selleks siis telefonikõned, näost-näkku kohtumised, asjad, mida ta on avalikult Putini kohta öelnud, need kõik tõstatavad märkimisväärseid küsimusi,» lisas McCabe.