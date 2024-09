ÜLEVAADE Venemaa ja Iraan läksid tülli Zangezuri koridori pärast

Vastuolu puudutab nn Zangezuri koridori loomist Armeenia ja Iraan piirialal, mis võimaldaks Aserbaidžaanil siduda emamaaga oma Nahhitševani lahusterritoorium. Juba pikemat aega valitseb kartus, et Karabahhi tagasi saamisest innustununa on Aserbaidžaan valmis kasutama koridori rajamiseks jõudu.

Sellele on loomulikult vastu Armeenia ja – tegelikult pole see üllatav – kindlasti ka Iraan. Islamivabariik pole huvitatud võimalikust konfliktikoldest oma põhjapiiril, liiatigi isoleeriks selline Aserbaidžaani kontrolli all olev trass Iraani seni läbi Armeenia Euroopasse kulgevatest kaubateedest.