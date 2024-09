Prantsuse sarivägistaja «järgija» uimastas ja vägistas ka enda naist

71-aastane Dominique Pélicot on kohtu ees seoses süüdistustega, et ta lasi kümne aasta jooksul kümnetel meestel vägistada oma enda voodis raskelt uimastatud abikaasat. Avignoni linnas on juhtumiga seoses kohtu all veel 50 meest vanuses 26-74 eluaastat, kes olid väidetavalt kuriteos kaasosalised.