Haruldaste muldmetallide nälja kiuste on nende kaevandamine Kirunas kauge tulevikumuusika

LKABi tegevdirektor Jan Moström kasutas juhust rõhutada, et ELis praegu haruldasi muldmetalle ei kaevandata ning Kiruna võiks nii saada võtmerolli sõltuvuse vähendamises Hiinast, arvestades, et roheenergia üha laialdasem kasutuselevõtt eeldab aina rohkem muldmetalle. Aga juba siis oli selge, et nende toodangut lähikümnendil Kirunast tegelikult oodata pole.

Seda, et uue kaevanduse avamine jääb kümne või 15 aasta kaugusele, kinnitas nüüd Postimehele ka LKABi kõneisik Ulrika Huhtaniska. «Me töötame uuringuloa kallal, et saaksime uurida, kui palju muldmetalle seal leidub, ja siis raportis näidata, kui palju on kaevandamist väärt maavara, nii et selle pealt saaks raha teenida,» rääkis ta. Seega on kaevanduse avamiseks loa taotlemisenigi veel pikk tee minna.