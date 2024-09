HARULDASED KAADRID Kim Jong-un demonstreeris tuumarelva valmistamist

Ka Kim Jong-un valmistub USA presidendivalimisteks ja tema kampaania keskendub piirkonna ähvardamisele peagi valmiva tuumarelvaga. CNNi vahendatud uudisesse pikitud pildimaterjalilt võib näha, kuidas Põhja-Korea diktaator patseerib hoolikalt valvatud ja isoleeritud hoones, mis on täis pikki silindrikujuliste masinate ridu.

CNN kirjutas, et tegemist on Põhja-Korea ambitsiooniga, mida tuleb vaadata Kim Jong-uni ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vastastikku kasuliku koostööna. Põhja-Korea riigimeedia teatas, et liider külastas paika, kus valmistatakse kvaliteetset tuumamaterjali. Täpset külastamise aega ega kohta ei avalikustatud.