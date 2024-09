SURMAV NAKKUS Läti arstid võitlevad nelja-aastase difteeriahaige elu eest

Tema pere sattus surmava difteeria koldesse ja haiglaravil on veel kolm pere vaktsineerimata last, vahendas täna Läti televisioon.

Praeguseks on Läti nakkushaiguste ennetamise ja tõrjekeskuse spetsialistid tuvastatud kõik isikud, kellega difteeriasse nakatunud pereliikmed on kokkupuutunud ja surmav haigus ei ole praegu veel teistele isikutele edasi kandunud.

Nelja-aastane poiss on ravil Vidzeme regionaalhaigla intensiivravi osakonnas ja samas palatis ka kaks pere ülejäänud last. Poisi seisund on kriitiline juba viimased seitse päeva.

Vidzeme haiglas poisi ravi eest vastutav lastearst Inga Ziemene sõnul ei paista tunneli lõpust veel valgust. «Tema seisund on jätkuvalt kriitiline, arstid võitlevad ta elu eest ja ta on hetkel intensiivravis,» ütles Ziemene Läti rahvusringhäälingule LSM.

Poisil on tekkinud juba tüsistused. Praegu ei ole teada, kas need jäävad eluks ajaks. Kahjustada on saanud aga kõik lapse siseorganid – süda, neerud.

«Südamelihaste põletikud, rütmihäired. Need probleemid jäävad terveks eluks. Neeruprobleemid. Dialüüs käib,» selgitas ka ülikoolihaigla lastearst Dace Zavadska.

Praegu on meditsiiniliselt läbivaadatud kõik difteeriasse nakatunud pereliikmete kontaktid ja nakkus ei ole edasi levinud. Läbi vaadati arstlikult nii täiskasvanud kui lapsed, kirjeldas LSM.