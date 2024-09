Hiina ja Hongkongi lipp lehvivad valvekaamera lähistel Hongkongis. Foto on illustreeriv.

Lõuna-Korea sõjavägi võttis maha üle tuhande valvekaamera, osa neist Põhja-Korea piiri lähedal, sest selgus, et need on toodetud Hiinas, teatas reedel kaitseministeerium.