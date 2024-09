Zelenskõi teatas 49 Ukraina sõjavangi tagasisaamisest Venemaalt

«Nelikümmend üheksa ukrainlast on kodus,» kirjutas Zelenskõi sotsiaalmeedias.

«Need on Ukraina relvajõudude, rahvuskaardi, riigipolitsei, piirivalveteenistuse sõdurid, aga ka meie tsiviilisikud,» ütles Zelenskõi, lisades, et nende hulgas on ka Mariupoli kaitsjaid legendaarseks saanud 2022. aasta Azovstali terasetehase lahingutest.