Zelenskõi esitleb Bidenile sel kuul Ukraina võiduplaani

«Minu kohtumine president Joe Bideniga on kavandatud sellesse kuusse,» ütles Zelenskõi Kiievis rahvusvahelisel konverentsil. «Esitlen talle võiduplaani.»

Zelenskõi ei tutvustanud plaani üksikasju, öeldes vaid, et tema ettepanek sisaldab «üksteisega seotud lahenduste süsteemi, mis annab Ukrainale piisavalt jõudu, et see sõda rahukursile viia».