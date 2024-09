Valge Maja: Putini ähvardused sõjast NATO-ga on äärmiselt ohtlikud

«Selline retoorika on uskumatult ohtlik,» ütles pressiesindaja Karine Jean-Pierre ajakirjanikele enne president Joe Bideni ja Briti peaministri Keir Starmeri kohtumist, kus tuleb arutusele, kas anda Kiievile luba tulistada rakette Venemaa sihtmärkide pihta.

Putin ütles neljapäeval, et kui Lääs annab Ukrainale loa kasutada oma kaugmaarelvi sihtmärkide vastu Venemaal, tähendaks see sõda NATO ja Venemaa vahel.

«See muudaks väga tõsiselt selle konflikti olemust. See tähendaks, et NATO riigid on sõjas Venemaaga,» ütles Putin riigitelevisioonis.