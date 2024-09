Hollandi valitsus tahab riigis välja kuulutada põgenikekriisi

Juba varem oli teada, et eelkäijatest konservatiivsemate hoiakutega võimuliidu fookus on migratsiooni ohjeldamisel. Nüüd teatas Schoof, et üritatakse leida võimalusi, kuulutamaks lähiajal välja varjupaigapoliitikaga seotud hädaolukord. See võimaldaks valitsusel rakendada meetmeid parlamendi mõlema koja heakskiiduta, vahendas Hollandi ringhääling NOS.

Samas tõdes Schoof, et hädaolukorra välja kuulutamine on keeruline, kuna see peab vastama kindlatele kriteeriumitele. «Põhjendamine on hädavajalik,» märkis ta. Schoof usub siiski, et valitsuskabinetil on võimalik minna hästi põhjendatud argumentidega riiginõukogu (kuningakoja ja sellega seotud liikmetest koosnev nõuandev koda valitsusele ja parlamendile – toim) ette, kes otsustab, kas valitsuse kriisiseadus on põhjendatud või mitte.