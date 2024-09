Analüüs: raketihirmus Putin juba loobus Krimmist ja Donbassist

Sõjandusekspert Juri Fjodorov kommenteeris Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini avaldust kohe neljapäeval, kui see kõlas. Ta leidis, et pigem on see tüüpiline Putini retoorika, mis suure tõenäosusega midagi olulist endaga kaasa ei too. Putini kasutatud väljend, et «peame tegema kohaseid otsuseid lähtuvalt ohtudest, mis meile vastu vaatavad» on Fjodorovi hinnangul tavapärane ning tähendab võimalike otsuste ebamäärasust, kuna need tehakse või jäetakse tegemata iga konkreetse kauglöögi järel.