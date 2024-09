Prantsusmaa tänavad täitusid tuhandete sarivägistaja ohvri toetajatega

Peamiselt feministlike ühenduste korraldatud miitingud toimusid pea kõigis suuremates Prantsusmaa linnades Pariisist Marseille'ni. Nendest võttis osa tuhandeid inimesi.

Septembri algusest on Prantsusmaa avalikkust raputanud lugu 72-aastasest Gisele Pélicot'st, kelle abikaasa Dominique Pélicot on kohtu ees seoses süüdistustega, et ta lasi kümne aasta jooksul kümnetel meestel vägistada oma enda voodis raskelt uimastatud abikaasat.

Avignoni linnas on juhtumiga seoses kohtu all veel 50 meest vanuses 26–74 eluaastat, kes olid väidetavalt kuriteos kaasosalised. Prokuröride sõnul levitas Dominique veebisaidil kuulutust, mis kutsus üles tema naisega vahekorda astuma. Samuti on teada, et mees filmis, kui naist väärkoheldi.

Enamik väidetavatest vägistamistest leidis aset Pélicot'de kodus Mazanis, 6000 elanikuga külas Provence'i lõunaosas.

Ohvri advokaatide sõnul otsustas Gisele loobuda kohtupidamisest kinniste uste taga ning nõudis selle asemel avalikku menetlemist. Kohtuprotsess peaks kestma eeldatavasti detsembrini.

Meeleavaldus Marseille's. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP/Scanpix

Algselt pidi Dominique andma tunnistusi sel nädalal, kuid ta vabastati sellest kehvale tervislikule seisundile viidates. Eeldatavasti annab ta tunnistusi esmaspäeval. Süüdimõistmise korral võib kahtlusaluseid oodata ees kuni 20 aasta pikkune vanglakaristus.

«Täname teda tuhat korda tema tohutu julguse eest,» ütles Fatima Benomar feministlikust ühendusest Coudes a Coudes väljaandele BFM TV. Tema sõnul on Gisele'st saanud sümbol, avaldamaks toetust kõikidele vägistamisohvritele.

«Me imetleme teid tohutult. Tänu teile julgevad naised suu avada. Teame, et ta teeb seda teiste heaks, et seda enam ei juhtuks - selleks, et häbi poolt vahetaks,» ütles Lille' linnas meeleavalduse korraldanud Amy Bah väljaandele France Inter.