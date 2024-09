Portugali kaitseminister nõuab Hispaanialt linna tagasi

«Muidugi on Olivença Portugali oma, ja see pole üldse mingisugune provokatsioon,» vastas Melo reedel ajakirjanike küsimusele, kellele Hispaania edelaosas Portugali piiri lähistel asuv 12 000 elanikuga väikelinn peaks kuuluma, vahendas Diario de Noticias.

«Ja alates Alcañicesi lepingust on öeldud, et Portugalil on vanimad piirid, välja arvatud see väike osa,» rõhutas minister, viidates 1297. aastast pärit lepingule kahe riigi kuninga vahel, millega pandi paika mõlema riigi piirid. «Mis puudutab Olivençat, siis Portugali riik ei tunnista seda Hispaania territooriumina,» lisas ta.