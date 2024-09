Poola ärgitab jätma mobilisatsiooniealisi Ukraina mehi toetustest ilma

Sikorski sõnas reedel Kiievis Jalta Euroopa strateegia (YES) 20. aastakoosolekul, et kõigile neile Euroopa riikides viibivatele ukrainlastele, kes kuuluksid koduriigis mobilisatsioonikohustuse alla, peaks lõpetama sotsiaaltoetuste maksmise, vahendas Euractiv.

See sunniks rohkem võitlusealisi Ukraina mehi mujalt riikidest kodumaale naasma ja aitama sealset sõjaväge võitlema Venemaa sissetungi vastu, lisas ta. «Ukraina mobilisatsiooniseaduse vältimiseks ei tohiks olla rahalisi stiimuleid,» rõhutas Sikorski. Poola ise ei maksa põgenikele praegu toetusraha, ta ärgitas teisi Euroopa riike sama tegema, öeldes, et see aitaks nii Lääne-Euroopa riikide täbarat rahanduslikku seisu parandada kui ka peavooluparteidel võidelda pead tõstvate paremäärmuslaste vastu.