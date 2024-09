Saksamaa loomaaias sündis üliharuldane kaelkirjakubeebi

Saksa leht Stuttgarter Zeitung viitas Karlsruhe loomaaiast kirjutades, et võrkkaelkirjakuid on maailmas alles vaid ligi 10 000. Karlsruhe loomaaed on üks loomaaedadest, mis osaleb rahvusvahelises looduskaitseprogrammis, mille eesmärgiks on tagada liigi säilimine.

Kaelkirjakud

Kaelkirjak on kõrgeim maismaaloom. Tema kaela pikkus ulatub kuni kahe meetrini ja tema jalad on peaaegu sama pikad. Kaelkirjak on levinud Aafrikas Sahara kõrbest lõunas.

Kõige sagedamini võib neid kohata puude ja põõsastega (eriti akaatsiatega) kaetud savannides. Kaelkirjak sööb põhiliselt puude ja põõsaste võrseid, lehti ja oksi, aga on võimeline kohanema ka teistsuguse taimtoiduga.

Kaelkirjak on seltsiv ja rahuarmastav loom, kes elab 7–70-pealistes karjades. Kaua aega arvati, et kaelkirjak on tumm. Tänapäeval on aga teada, et häälitsus on inimeste kõrvale mittekuuldavatel sagedustel (alla 16 Hz), lühidalt röhkides.

Kaelkirjaku eluiga on vabas looduses 20–25 aastat, vangistuses mõnevõrra enam (kuni 28 aastat).