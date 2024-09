GPSi häired on sügise algusega Soome lahes kahekordistunud

Yle teatas möödunud kuul, et Soome lahes registreeriti suve jooksul kümneid GPS-signaali segamise juhtumeid. Nüüd ütles rannikuvalve, et septembri alguses on intsidente veelgi rohkem hakanud esinema.

Võimud kahtlustavad, et GPS-signaali segamise taga on Venemaa. Transpordi- ja kommunikatsiooniamet palub kõigil laevnikel teavitada võime kõigist elektroonilise segamise juhtumitest.

Kuigi väikealustel on elektroonilise navigatsiooni süsteemid laialdaselt kasutusel, ütleb transpordiamet, et need ei asenda ootamatutes oludes häid navigatsioonioskusi. Samuti tuletas amet meelde, et pardal peaksid alati olema ajakohastatud merekaardid.