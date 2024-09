Endine Afganistani diplomaat: Kabuli langedes varisesid kokku ühe põlvkonna unistused

Kust ma tulen

Minu nimi on Omid Rashid, ma olen endine Afganistani diplomaat ja ajakirjanik – riigist, mis on kannatanud üle nelja kümnendi kestvat konflikti, mida välismaalased nimetavad tihti kodusõjaks.

ReliefWebi viimaste teadete kohaselt elab 97 protsenti Afganistani elanikkonnast nüüd allpool vaesuspiiri. Raskustele vaatamata on afgaani rahvas märkimisväärselt sitke, vapper ja lahke, meie loodus on hingematvalt ilus ning kultuur rikkalik ja sõbralik.

Afganistan on andnud maailmale persoone, nagu Rumi (Mawlana) ja Avicenna (Abu Ali Sina). Kui mõned, nagu USA president Joe Biden, on viidanud Afganistanile kui impeeriumite surnuaiale, siis lisaks on see ka kestva vaimu ja sügava ajaloo maa.