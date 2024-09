ÜLEVAADE FSB operatsioon razvodka tegi Vene opositsiooni põhjalikult lolliks

Üks tšekistide arsenali kuuluvaid võtteid vastase hävitamiseks on razvodka – lõhestamine. Kõige parem on see, kui vastane kiskleb isekeskis. Umbes nagu vendade Grimmide muinasjutus, kus kaval rätsep ajab kaks hiiglast omavahel nii vihaselt tülli, et nad teineteist tapavad.