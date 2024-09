Vene propagandaagentuur tegutses Saksa paremäärmuslaste edendamise nimel

Saksa väljaande Süddeutsche Zeitung valdusesse jõudnud dokumentidest selgub, et Moskvas registreeritud ettevõte Social Design Agency (SDA) on tegelenud Saksamaal desinformatsiooni levitamisega, et suurendada inimeste hirmu tuleviku ees ja propageerida AfD immigratsioonivastast narratiivi.