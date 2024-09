KOHALIK VAADE Zelenskõi muutumine: üha jäigem ja solvunum

Kui poleks Venemaa kallaletungi, lõppenuks Zelenskõi viieaastane presidendiaeg tänavu mais. Ukraina riigipea on praeguseks jätkanud oma põhiseaduslike volituste täitmist üle nelja kuu, sest vastavalt sõjaolukorra seadusele on valimised keelatud.

Kuuendaks valitsemisaastaks on Zelenskõil välja kujunenud kaks omadust, mida toovad esile ta enda parteikaaslased. Mõlemad on omased autoritaarsetele juhtidele.

Esimene on ärritus vaba ajakirjanduse peale. Teine on usaldamatus ametnike vastu, kellel on sõpru USA saatkonnas Kiievis. Raske on ette kujutada, et presidendi kantselei peab Ukraina võimuladviku austust ameeriklaste, peamiste strateegiliste liitlaste vastu ebausaldusväärseks. Püüan selgitada.