Podoljak võiduplaanist: ei mingit konflikti külmutamist, relvarahu ega alade loovutamist

«President on korduvalt öelnud, et konflikti külmutamine ei too kaasa sõja lõppemist, vaid annab hoopis Venemaale võimaluse koguda lisaressursse ja jätkata kolmanda tsiviilelanike tapmise etapiga Ukrainas. Loomulikult ei ole mingeid plaane, mis näeks ette territooriumi loovutamist või sõja külmutamist,» ütles Podoljak telekanalile Current Time.