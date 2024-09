Von der Leyen valis Põhja-Euroopa esindajaiks Eesti ja Soome

Mida polnud võimalik teha arvuliselt, on ta püüdnud kompenseerida tähtsusega: kuue asepresidendi seas on neli naise- ja kaks mehenime. Esindatud on neli suurriiki – Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Rumeenia – ning lisaks juba ette teada olnud kõrgele esindajale Kaja Kallasele saab asepresidendi koha ka soomlanna Henna Virkkunen.

«Meil on 11 naist [kõigist 27 volinikukandidaadist] – see tähendab 40 protsenti,» nentis von der Leyen ja tunnistas, et kartis alguses veel hullemat: «Kui ma sain esimesed nimetamised ja vaatasin kogu mustrit, oli meil 22 protsenti naisi ja 78 protsenti mehi, see oli täiesti vastuvõetamatu.»