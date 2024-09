VIDEO Portugalis lõõmavad metsatulekahjud, päästjad jäid leekidesse lõksu

Tulekahjudes on viga saanud üle 50 inimese. Metsad põlevad Portugali kesk- ja põhjaosas. Eile tappis tuli kolm tuletõrjujat, sest nende sõiduk ei pääsenud enam leekide vahelt välja.

Kokku on riik tulekahjusid kustutama mobiliseerinud praegu ligi 5300 tuletõrjujat. Abi on pakkunud hätta sattunud riigile nii Prantsusmaa, Kreeka, Hispaania kui ka Itaalia. Õhus on Portugali ja naaberriikide päästelennukid, kes kallavad leekidele õhust vett.